국민의힘 '與 이재명 선출'에 "우려 앞서…아수라정치 중단하길"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 더불어민주당 대선 최종 후보로 선출된 이재명 경기도지사를 향해 '아수라 정치'를 중단하라고 목소리 높였다.

10일 임승호 국민의힘 대변인은 논평을 내고 "대장동 게이트가 자신의 목을 조여오자 이 지사는 요란하게 입을 움직이며 엉뚱한 비유를 일삼고 있다"며 "사태의 본질을 흐리려는 이재명식 '아수라 정치' 아니겠는가"라고 밝혔다. 이 지사는 이날 민주당의 제20대 대선 후보로 공식 선출됐다.

임 대변인은 "긴 경선 일정 끝에 최종 후보로 선출된 이 지사에게 축하의 인사를 전하고 싶지만 큰 우려부터 앞선다"며 "이 지사는 경선 내내 우리 정치의 품격을 떨어트리는 행위를 이어 왔다"고 지적했다.

이어 임 대변인은 "시작부터 '바지 발언'으로 민주당 경선 수준을 끌어내리더니, 야당 대표를 향해서는 '봉고파직하고 위리안치 시키겠다'는 막말을 퍼부었다"며 "음주운전 경력, 가족에 대한 폭언 등으로 출마 전부터 도덕성에 대한 우려가 컸던 이 지사는 여전히 한 치도 달라지지 않았다"고 비판했다. 이 지사는 예비경선 TV토론에서 '여배우 스캔들'과 관련된 질문을 받은 뒤 "혹시 바지를 한 번 더 내릴까요"라고 답변해 논란을 일으켰다.

임 대변인은 또 "도덕성, 인품, 정책 중 어느 하나 자랑할 만한 것이 없는 이 지사는 대장동 게이트의 진실이 밝혀지며 바닥을 향해 곤두박질치고 있다"며 "이 지사는 자신의 최측근이 대장동 게이트에 연루되었음에도 뻔뻔하게 '국민의힘 게이트'라며 국민들을 속이려들고 있다"고 말했다.

이와 함께 이 지사에게 대장동 관련 특검 수용을 촉구했다. 임 대변인은 "민주당 최종 후보로 선출된 이 후보가 가장 먼저 취해야 할 행보는 특검 수용"이라며 "본인이 떳떳하다면 요란한 입을 닫고 당당하게 특검에 임하면 될 일"이라고 강조했다.

그러면서 임 대변인은 "국민들은 더 이상 본질을 흐리는 이재명식 '아수라 정치'에 속지 않는다. 이 지사가 야당을 향한 폭언과 협박을 일삼는 '아수라 정치'를 계속한다면 그 끝에는 국민의 준엄한 심판이 기다리고 있을 것"이라며 "부디 이제라도 이 지사가 정치의 품격을 파괴하는 기행을 중단하고 국민 모두가 감동받는 대선을 만드는 데 함께 해주길 바란다"고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr