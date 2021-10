제1회 광진 예술제 개최

10월8일부터 11월3일까지 나루아트센터에서 개최... 전시, 무용, 국악, 연극, 클래식 등 총 17개 프로그램 열려

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 ‘제1회 광진예술제’를 10월8일부터 11월3일까지 나루아트센터에서 개최한다.

올해 처음 열리는 광진 예술제는 능동로 활성화 사업 일환으로 지역 문화예술 발전의 기반을 마련하기 위해 기획, 광진문화재단과 광진예술문화단체총연합회, 광진문화원과 공동주최한다.

이번 축제는 10월8일 광진예술인 초대전을 시작으로 무용, 국악, 연극, 클래식 등 총 17개의 프로그램이 진행되며, 다채로운 공연과 전시는 물론 지역 청년 예술가들의 예술적 기량을 마음껏 발휘할 무대도 펼쳐진다.

폐막 공연을 제외한 모든 공연은 비대면으로 진행되며, 공연을 녹화하여 추후 광진문화재단 공식 네이버TV와 유튜브 채널을 통해 송출할 예정이다. 시청 가능 일정은 광진문화재단 SNS을 통해 확인할 수 있다. 단, 15~16일에 진행되는 뮤지컬 ‘갈매기’는 광진문화원 유튜브를 통해 실시간 생중계된다.

전시는 사전 예약제로 운영되며, 시간 당 5명씩 관람이 가능하다. 광진예술인초대전은 광진구청 문화체육과 전화나 메일(dain9284@gwangjin.go.kr) 로 예약할 수 있고, ‘나침반 프로젝트’ 전시는 광진문화재단 홈페이지와 SNS를 통해 가능하다.

폐막공연은 트로트 가수 영탁, 숙행, 박군과 비보이팀 엠비크루가 출연하여 축제의 마지막을 화려하게 장식한다. 이번 공연은 단계적 일상 회복을 대비, 대면 공연으로 마련되며, 인원은 200명 내외로 하되 코로나19 상황을 감안하여 추후 조정될 수 있다.

대면 참여 인원은 8일부터 15일까지 광진문화재단 홈페이지와 SNS에 있는 네이버 신청 폼을 통해 사연을 받아 선정할 계획이다.

더불어 백스크린을 통해 참여할 수 있는 랜선 방청도 200명 내외로 받는다. 폐막공연은 광진문화재단 유튜브 채널과 네이버TV로 생중계된다.

김선갑 광진구청장은 “올해 처음 개최하는 광진 예술제는 코로나19 장기화로 움츠러든 예술가들의 창작 의욕을 고취, 문화예술기관과 지역 예술가, 구민들이 예술로 소통하는 시간이 될 것”이라며 “동시에 구민들이 코로나19 상황도 이겨낼 힘을 얻었으면 좋겠다”고 말했다.

상세 프로그램은 광진문화재단 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

