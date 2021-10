[2021 국감]카카오모빌리티 "프로멤버십 폐지 검토…추가 상생안 마련"

[아시아경제 부애리 기자] 류긍선 카카오모빌리티 대표가 택시기사 대상 유료 서비스인 '프로멤버십' 제도와 관련, 폐지까지 포함해 검토하겠다고 8일 밝혔다. 또 추가 상생안을 한 달 내 제출하겠다고 했다.

류 대표는 8일 국회 국토교통위원회 국정감사에 증인으로 출석해 "스마트호출 외에 프로멤버십은 왜 없애지 않느냐"는 김은혜 국민의힘 의원의 질문에 "택시업계와 논의해 결과에 따라 조정하겠다"고 답했다.

앞서 카카오모빌리티는 상생안의 일환으로 택시기사 대상의 유료 서비스인 프로멤버심 요금도 월 9만9000원에서 3만9000원으로 인하했다. 프로멤버십은 우선배차 혜택을 주는 프로그램이다.

이어 그는 "문어발식 확장을 자제하고, 생태계 구성원과 협의한 상태에서 합의에 이르렀을 때 추가로 사업에 진출하겠다"는 입장을 전했다.

류 대표는 "카카오 계열사가 상생방안을 논의하고 있는데 정리되면 김범수 카카오 이사회 의장의 뜻을 따르는 방향으로 한 달 내 정리해서 국토위에 의견을 제출하겠다"고 덧붙였다.

이 외에도 류 대표는 택시단체와 소통해서 현장의 의견을 반영할 수 있는 시스템을 구축하겠다고 말했다.

다만 그는 카카오 가맹택시에 콜을 몰아준다는 의혹에 대해서는 선을 그었다. 류 대표는 "배차 로직 상 가맹과 비가맹 택시를 구별하지 않고 있다"며 "그런 정신으로 시스템을 기획했고 작동한다고 믿고 있다"고 강조했다.

