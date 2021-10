‘예술의 향기로 시민을 행복하게’…밀양예술제 밀양 등지서 선보여

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시와 한국예총 밀양지회가 주최하고, 예총 산하 8개 협회가 주관하는 '제40회 밀양예술제'가 16일부터 31일까지 밀양 등지에서 진행된다.

8일 시에 따르면 제40회 밀양예술제는 '예술의 향기로 시민을 행복하게'라는 부제로, 시민들이 갈망하는 예술적 욕구를 충족시킬 예정이다.

밀양아리랑아트센터 대공연장에서는 17일 밀양연극협회 '카레이스키 아리랑', 21일 밀양연예예술인협회의 '신바람 가요대행진', 22일 밀양음악협회의 '2021 밀양합창제', 24일 밀양무용협회의 '제40회 예술제 정기공연', 31일 밀양국악협회의 '희망을 노래하다'가 공연된다. 각 공연은 19시에 시작한다.

밀양아리랑아트센터 전시실에서는 19일부터 24일까지 밀양미술협회의 '회원전', 26일부터 31일까지 밀양사진작가협회의 '밀양전국사진 공모전'이 열린다.

삼문송림에서는 16일부터 31일까지 시화를 감상할 수 있는 문인협회의 '시화전'이 열리며, 30일 오전 9시 밀양아리나 성벽극장에서는 학생들의 문학적 소양을 길러주는 '제14회 학생 시 낭송대회'가 열린다.

본 공연과 전시는 시민 누구나 관람할 수 있으며, 코로나19 상황에 맞춰 방역 수칙을 준수하며 행사를 진행할 계획이다.

더욱 자세한 사항은 한국예총 밀양지회, 시청 문화예술과로 문의하면 된다.

박일호 시장은 “지난해에 전국의 예술제가 대부분 취소될 때에도 비대면 공연과 전시를 열어 시민을 위로했다”면서 “올해는 대면으로 코로나19의 장기화로 힘든 시민에게 위로를 넘어 마음을 치유하는 예술처방전이 되기를 바란다”고 말했다.

