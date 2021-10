코로나19로 비대면수업이 계속되면서 대학가 상권 상인들의 시름이 깊어지고 있는 8일 서울 서대문구 이화여대 인근 상권에 줄폐업 현상이 나타나고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.