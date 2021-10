檢, 김만배 동생 화천대유 이사 소환…김민걸 회계사도 조사

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 로비·특혜 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 8일 화천대유자산관리(화천대유) 대주주인 김만배씨의 동생을 불러 조사하고 있다.

서울중앙지검 전담수사팀은 이날 오후 김씨 동생이자 화천대유 이사인 김석배씨를 소환했다. 수사팀은 오는 11일 김만배씨를 소환해 조사할 예정이다. 이를 앞두고 관련자들에 대한 기초 조사를 마무리하겠다는 취지로 보인다.

검찰은 김석배씨에게 화천대유가 대장동 개발 사업에 참여한 경위, 내부 경영 상황, 화천대유 측의 로비 정황 등을 물을 것으로 보인다.

한편 검찰은 이날 2014년 10월 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 산하에 만든 전략사업실에서 실장으로 근무한 김민걸 회계사도 조사한다.

김 회계사는 대장동 시행사 '성남의뜰'에 투자한 천화동인 5호 실소유주 정영학 회계사와 같은 회계법인에서 근무했다. 이 때문에 화천대유 측 인사들이 성남도시개발공사에 심은 사람이란 의혹을 받고 있다.

또한 검찰은 당시 성남도시개발공사 개발1팀에서 근무한 이모 파트장도 조사한다. 이모씨는 전날 조사를 받을 예정이었지만 하루 연기됐다. 검찰은 이 파트장을 상대로 당시 사업협약서 검토 의견서에 초과 이익 환수 조항을 넣었다가 7시간 만에 삭제하게 된 경위를 물을 것으로 보인다.

