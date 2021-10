손병환 회장, 육군 지상작전사령부 위문…국군장병 격려

[아시아경제 이광호 기자]손병환 NH농협금융지주 회장이 8일 경기도 용인시에 위치한 육군 지상작전사령부를 방문해 국군장병 위문을 실시했다.

농협금융은 이날 손 회장이 안준석 지상작전사령관(대장)을 면담한데 이어, 육군 지상작전사령부에 위문금을 전달하며 국방의 의무를 다하고 있는 장병들을 격려했다고 밝혔다.

손 회장은 "코로나19로 어려운 시국 속에서도 국방의 의무를 다하고 있는 국군장병 여러분이 힘을 냈으면 좋겠다"며 "농협금융은 나라를 위해 희생하고 봉사하는 이들의 노고에 보답할 수 있는 활동들을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 농협금융은 ESG(환경·사회·지배구조) 선도 금융그룹이 되기 위한 전사적 역량을 집중하고 있다. 특히 S(Social) 사회가치 구현을 위해 금융지주와 은행, 생명, 손해, 증권 등 전 계열사들은 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개해 나갈 예정이다.

