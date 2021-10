진주시, 아동 복지심의위원회 회의 개최

위원 5명 추가 위촉 및 회의 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 8일 오전 10시 20분 시청 문화강좌실에서 아동복지심의위원회 위원 위촉 및 회의를 개최했다.

시는 ‘진주시 아동복지심의위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례’ 개정사항을 반영해 아동복지사업에 풍부한 경험과 식견을 갖춘 현장 전문가 5명을 위원으로 추가 위촉했다.

이날 회의는 부위원장 선출과 심의위원회의 기능과 역할, 사례 결정 위원회 구성에 관한 보고 등으로 진행됐다.

심의위원회는 아동의 복지증진을 위해 시 아동정책 시행계획 수립과 보호아동의 입·퇴소 조치, 친권행사의 제한, 후견인 선임, 아동학대 예방 등의 사항을 심의하게 된다.

특히 앞으로 의사·경찰 등 현장 전문가를 중심으로 한 사례결정위원회 구성으로 수시로 발생하는 아동보호와 관련한 사항을 신속하게 결정할 수 있어 업무효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

조규일 시장은 “아이들이 건강하게 잘 자랄 수 있는 환경 조성을 위해 아동복지사업 지원을 확대하겠다”며 “위원들은 풍부한 경험과 전문적인 지식으로 맡은 역할에 힘써 달라”고 당부했다.

