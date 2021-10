"폐린넨 업사이클링" 메종 글래드 제주, 제클린과 '친환경 ESG 캠페인'

[아시아경제 김유리 기자] 메종 글래드 제주는 지난 7일 주식회사 제클린과 버려지는 베딩 제품을 업사이클링해 친환경 제품을 생산할 수 있도록 하는 '친환경 ESG(환경·사회·지배구조) 캠페인' 업무 협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

메종 글래드 제주는 이번 협약으로 제주의 환경 보호, 자원 절약과 활용을 위해 메종 글래드 제주의 폐린넨을 제공한다. 이번 프로그램은 제주창조경제혁신센터에서 사업성을 인정받은 친환경 업사이클 스타트업인 제클린과의 상생을 통해 이뤄져, 제주지역사회 발전에도 동참하게 된다.

호텔 측은 "ESG 관점에서 국내 숙박 업계에 모범이 되는 친환경 재생 프로세스와 상생 협력을 통한 경영 환경 구축에 힘을 실어줄 수 있다는 점에서 의미가 깊다"고 말했다. 이번 협약 체결을 통해 ▲재활용 가능한 호텔 침구류의 재생 및 수선 ▲친환경 자체 브랜드(PB) 제품의 공동 개발과 시장 활성화 등을 추진해 나갈 계획이다.

제클린은 IT를 기반으로 하는 침구 및 리빙 제품 세탁 케어 서비스 스타트업이다. 2016년부터 제주의 중소형 숙박 사업자 대상 세탁 케어 서비스를 진행하며 침구류 등의 폐기 과정에서 제주에서만 연간 6000t 이상이 소각되는 문제를 해결하기 위해 한국이콜랩, 백일면업사, 바른프린팅, 씨위드, 디앤디파트먼트제주 등 협력업체와 다양한 프로젝트를 진행하고 있다.

글래드 호텔 관계자는 "필(必)환경을 실천하는 글래드 호텔은 세계자연유산인 제주의 청정 자연을 보호하면서 지역사회 스타트업과의 상생을 통해 지역사회발전에도 동참하고자 이번 친환경 ESG 캠페인 협약을 체결했다"며 "이번 협약이 국내 숙박 업계에 친환경 재생 프로세스를 진전시켜 나갈 수 있는 발판이 되기를 바란다"고 말했다.

