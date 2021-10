1인 가구 청년 고혈압 발생 위험, 다인 가구 청년 1.4배 달해

총 섭취 열량 대비 지방 섭취 비율 높아...부적절한 식습관 개선돼야

[아시아경제 김서현 기자] 1인 가구 청년의 고혈압 발생 위험이 다인 가구 청년보다 1.4배 높다는 연구 결과가 나왔다. 특히 총 섭취 열량 대비 지방 섭취 비율이 높은 것으로 드러났다.

6일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면, 을지대 식품영양학과 백진경 교수팀이 지난 2016∼2019년 국민건강영양조사에 참여한 20∼30대 청년 5325명을 대상으로 가구 구성원 수별 건강상태를 분석한 결과 이같이 나타났다.

백 교수팀은 가구 구성원의 수를 기준으로 청년을 1인(단독) 가구와 다인 가구로 분류했다. 20~30대 1인 가구의 비율은 9.4%(500명)였다. 이들의 총열량 대비 지방 섭취 비율은 25.1%로 높은 반면, 열량 1000㎉ 섭취당 식이섬유 섭취량은 9.9g으로 낮았다. 평균 허리둘레는 80.6㎝, 이완기 혈압은 75㎜Hg로, 상대적으로 높았다.

1인 가구 청년의 고혈압 발생 위험은 2인 이상의 가구의 1.4배였다.

백 교수팀은 논문에서 "20∼30대 1인 기구는 (젊은 덕분인지) 아직은 건강상의 특별히 심각한 문제를 보이진 않았다"면서도 "1인 가구 청년의 건강행태나 영양소 섭취 상태 등을 봤을 때 나이 든 후 고혈압 등 질병에 걸릴 위험이 크므로 예방 등 대비가 필요하다"고 지적했다.

외식빈도와 아침 결식률에서도 청년 1인 가구와 다인 가구는 상당한 차이를 보였다. 주 3회 이상 아침을 먹는 비율은 다인 가구의 경우 53.6%였지만, 1인 가구에선 37.0%에 그쳤다. 외식을 하루에 1번 이상 하는 비율이 1인 가구는 57.6%, 다인 가구는 35.1%였다.

백 교수팀은 논문에서 "20~30대가 아침을 거르면 아침을 챙겨 먹는 또래보다 이상지질혈증 위험이 1.2~1.4배 높다는 연구결과가 나왔다"며 "칼로리와 지방이 많은 패스트푸드로 아침 식사를 하면 고혈압ㆍ이상지질혈증의 발생에 기여하는 산화 스트레스(활성산소)가 증가한다"고 설명했다.

1인 가구 청년이 혼자 식사하면 인스턴트 음식 섭취나 빠른 식사 속도, 폭식 등 부적절한 식습관을 갖게 되기 쉽고 이는 건강상 좋지 않은 결과를 초래할 수 있으므로 대비가 필요하다는 것이 연구팀의 지적이다.

이번 연구 결과는 한국식품영양학회지 최근호에 소개됐다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr