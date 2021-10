'위생 논란' SPC그룹 "던킨 가맹점 피해 손실 보전"

가맹점주들과 적극 소통

[아시아경제 임혜선 기자] SPC그룹이 던킨 생산 공장의 위생 불량 논란으로 피해를 입은 가맹점에 손실을 보전해주기로 했다.

던킨을 운영하는 비알코리아는 점포의 피해 규모를 모니터링하고 요구사항을 적극 수용해 추가적이고 구체적인 개선안을 마련해 손실 보전에 나선다고 7일 밝혔다. 현재 비알코리아는 가맹점주들과 적극 소통하며 점포 현장의 애로사항을 파악하고 논의 중이다.

앞서 비알코리아는 가맹점 지원책을 발표했다. 비알코리아는 당일 재고에 대한 무상 지원을 확대하고, 일부 상품의 출하가를 인한다. 또한 점포 각종 비용에 대해 공동 부담하고 매출 방어를 위한 매케팅 비용도 본사가 전액 부담한다.

한편 공장에 대한 제3자 글로벌 기관(BSI) 통한 위생 점검은 8일 완료된다. 가맹점주를 대상으로 한 던킨 생산센터 투어도 운영한다. 이는 12일부터 본격적으로 진행할 예정이다. 던킨이 제공하는 안전한 먹거리와 제품 품질을 눈으로 직접 확인할 수 있게 하기 위한 취지이며, 던킨에 대한 가맹점주들의 신뢰도를 높이기 위한 조치다.

던킨 관계자는 "던킨 본부는 항상 가맹 점주님들의 어려운 상황을 이해하고 함께 헤쳐나갈 수 있도록 본부 차원의 지원에 적극 나서겠다"고 말했다.

