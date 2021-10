[아시아경제 유현석 기자] 홈캐스트 홈캐스트 064240 | 코스닥 증권정보 현재가 3,200 전일대비 380 등락률 +13.48% 거래량 302,913 전일가 2,820 2021.10.07 15:30 장마감 관련기사 홈캐스트, 디스플레이용 드라이버 IC 공급 계약 체결홈캐스트, 주가 2915원.. 전일대비 -8.48%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close 는 운영자금 조달을 위해 아피아홀딩스를 대상으로 50억원 규모의 제 3자배정 유상증자를 결정했다고 7일 공시했다. 신주발행가액은 2573원이며 납입일은 내년 1월10일, 상장 예정일은 같은달 24일이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr