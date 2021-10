SK케미칼, 무상증자 50% 추진…3년간 순익 30% 배당

중기 배당정책 수립 등 주주환원 정책 의결

SK케미칼이 ESG(환경·사회·거버넌스) 기반 비즈니스 모델 전환 및 성장을 통한 기업가치 증대 일환으로 무상증자 등 주주 환원정책을 내놓았다.

SK케미칼은 7일 이사회를 개최하고 무상증자 실시, 중기 배당정책 수립·공표 등 적극적인 주주환원 정책을 통해 주주친화 경영을 강화키로 했다고 밝혔다.

우선 SK케미칼은 증자비율 50% 무상증자를 결정했다. 보통주 1주당 신주 0.5주를 배정한다. 이번 무상증자로 발행되는 주식수(자기주식 제외) 는 보통주 586만9384주, 우선주 65만6759주로 총 652만6143주이고 증자 후 발행주식수는 보통주 1762만780주, 우선주 211만5429주가 된다. SK케미칼은 무상증자 재원으로 주식발행초과금을 활용할 계획이다. 신주 배정 기준일은 10월 22일이고 상장 예정일은 11월 9일이다. 유통 주식수 확대를 통해 유동성을 늘림으로써 시장에서 원활한 거래가 이뤄질 것으로 기대 하고 있다.

또, SK케미칼은 중기 배당정책을 수립, 공표했다. SK케미칼은 2021년부터 2023년까지 3년간 발생하는 별도 기준 당기순이익 (비경상적인 이익·손실 제외)의 30%를 주주환원 재원으로 활용할 계획이다. 정관 개정을 통한 중간배당 제도 도입도 적극 검토한다는 방침이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr