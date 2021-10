‘대장동 난타전’된 국토위 국감..與 “LH, MB때매 사업포기 의심” 野 “이재명 설계해 일확천금”

[아시아경제 구채은 기자] 7일 국회 국토교통위원회의 한국토지주택공사(LH)국정감사에서 '대장동 개발' 의혹을 둘러싼 여아 난타전이 이어졌다.

더불어민주당 의원들은 이날 오전 국감에서 LH가 대장동 사업을 포기한 배경에 대해 집중질의했다.

조오섭 민주당 의원은 "LH의 경기지역 사업계획 총괄표를 보면 성남대장 도시개발 시 순현재가치(MVP)가 459억원"이라며 "재무건전성 때문에 사업을 포기했다는 것은 말이 안 된다"고 지적했다. 그러면서 "당시 이명박 정부와 신영수 전 한나라당 의원 등 고위층 외압으로 사업을 포기했다고 의심할 수밖에 없다"고 주장했다.

같은당 진성준 의원도 "LH가 대장동 개발 사업을 포기한 이면에는 민간업자들과 결탁한 정치인들의 강력한 로비가 있었다"며 "민간개발 사업자들이 당시 신영수 의원과 끊임없이 접촉하고, 신 의원의 동생에게 2억원의 뇌물을 제공했다"고 직격했다.

반면 야당은 대장동 의혹과 이재명 지사와의 관련성 부각에 집중했다. 박성민 국민의힘 의원은 "이재명 시장이 당시 민간과 공공이 공동개발 하도록 하는 바람에 굉장히 싸게 땅을 수용하고, 비싼 가격에 분양해 돈벼락을 맞았다"며 "이재명 시장이 (공공과 민간) 두 가지를 교묘하게 설계하는 바람에 일확천금이 생겼다"고 저격했다.

같은 당 송석준 의원은 "이재명 성남시장이 민관합동개발을 추진하면서 희한하게 성남도시개발공사를 배제하고, 화천대유를 끌어들였다"며 "민간사업자에게 유리한 도시개발법을 적용해 수익률 제한이 없었다"고 했다.

대선 주자인 이 지사의 공약인 기본주택 공급은 비현실적이란 비판도 나왔다.

박성민 의원은 "이 지사는 5년간 100만 가구 넘는 기본주택을 공급한다고 했는데, LH가 가진 임대주택이 164만 가구"라며 "역세권 500m 이내 33평형 아파트를 월 60만원에 100만 가구를 공급한다는 이 지사의 공약에 부합한 임대주택이 한 채라도 있느냐"고 꼬집었다.

