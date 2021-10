산업부 "글로벌 공급망 불안, 경제 회복 걸림돌…선제 대응 필요"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 최근의 글로벌 공급망 불안이 우리 경제 회복세에 걸림돌이 될 수 있다고 보고 선제 대응에 나섰다.

산업통상자원부는 7일 박진규 제1차관 주재로 대한상공회의소에서 '글로벌 공급망 이슈 점검 회의'를 개최했다고 밝혔다.

해외 전력난, 차량용 반도체 및 원자재 수급 문제 등 코로나19 이후 전방위로 확산되는 글로벌 공급망 이슈를 점검하고 대응하기 위한 자리다.

이날 간담회에는 반도체·자동차·이차전지 등 주요 업종별 협회 및 단체와 대한상의, 무역협회, 코트라, 산업연구원 등이 참석했다.

박 차관은 "동남아 지역의 델타 변이 바이러스 확산 지속, 중국의 전력 제한 조치에 이은 인도 등의 전력난 가능성, 가스 등 원자재 수급 불안 확대 등 글로벌 위기 요인들이 꾸준히 제기되고 있다"며 "우리 산업에 영향을 줄 수 있는 글로벌 공급망 이슈들에 대해 경각심을 갖고 선제적으로 점검, 대응해야 한다"고 강조했다.

참석자들은 중국 등의 전력부족이 장기화하면 생산 차질과 함께 가스·철강 등 원자재 가격 급등으로 이어질 수 있다고 봤다.

자동차업계는 "차량용 반도체 수급 차질이 예상보다 장기화하고 있다"면서 "안정적인 수급을 위해 기업의 조달 활동을 지원해달라"고 정부에 요청했다. 국내 차량용 반도체 공급 확대를 위한 중장기 대책도 차질없이 추진해달라고 당부했다.

산업부는 소재·부품·장비 수급대응지원센터를 중심으로 글로벌 공급망 불안 요인을 모니터링하고, 기업의 어려움 해소에 최선을 다할 계획이라고 밝혔다. 주요 공급업체 협조 요청과 신속 통관 및 핵심 인력 이동 지원 등을 통해 차량용 반도체 수급난 해소에도 노력하겠다고 답했다.

