KB국민은행, 세종대학교와 주거래은행 업무제휴

운영자금 관리 및 교직원 금융편의 제공

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 세종대학교와 양 기관의 공동 발전을 위한 주거래은행 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이날 세종대학교 집현관에서 열린 협약식에는 허인 KB국민은행장과 배덕효 세종대학교 총장 및 양 기관 관계자들이 참석했다.

업무협약을 통해 KB국민은행은 세종대학교의 운영자금 관리 및 교직원에게 금융편의를 제공한다. 또한 KB국민은행은 세종대학교의 금융파트너로서 영업점 입점 및 ATM기 운영, WM자산관리 서비스 등 특화된 금융서비스를 지원하는 등 다양한 분야에서 공동 협력 관계를 강화해 나갈 예정이다.

허인 KB국민은행장은 “KB국민은행은 글로벌 대학으로 성장하는 세종대학교에 최고의 금융 서비스를 제공하겠다”며, “양 기관 모두 국민에게 더욱 신뢰받는 기관이 되도록 상생 발전을 위해 노력하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr