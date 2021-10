커피빈, 퍼플 펫 멤버스 앱 서비스 개시

[아시아경제 문혜원 기자] 커피빈코리아가 자체 멤버스 애플리케이션(이하 앱)에 퍼플 펫 멤버스 서비스를 도입해 출시한다고 7일 밝혔다.

펫 멤버스 서비스는 국내 카페 프랜차이즈 최초로 시도되는 펫 회원제 서비스다.

퍼플 펫 멤버스 가입 및 이용 방법은 기존 커피빈 앱 이용 방법과 유사하다. 커피빈 앱을 통해 마이펫을 등록하면 반려동물의 생년월일과 성별, 견종·묘종 등의 정보를 통해 커피빈 고유 펫민번호가 발급된다. 등록된 펫 계정을 통해 펫 프렌들리 매장에서 펫 간식 등을 구매할 시 ‘펫플 스탬프’가 증정되며, 8개 적립 시 베네핏이 제공될 예정이다.

커피빈은 반려동물도 시음이 가능한 ‘퍼푸치노’ 메뉴도 기획했다. 매장 내 판매 중인 펫 밀크를 구매한 뒤 고객 요청 시 바리스타에게 추가 금액을 지불하면 우유 거품이 올라간 퍼푸치노를 제공받을 수 있다.

퍼푸치노는 펫 프렌들리 운영 매장 5개점(위례2차아이파크점, 송파파크하비오점, 송파파크하비오B1점, 송파헬리오시티점, 동대입구역점)에서만 만나볼 수 있다.

한편 커피빈은 퍼플 펫 멤버스 런칭을 기념해 이날부터 오는 10일까지 나흘 간 커피빈 앱 퍼플 펫 멤버스를 통해 마이펫을 등록하는 고객에 한해 펫 밀크(70ml) 증정 및 퍼푸치노 무료 제조 이벤트를 진행한다. 행사는 펫 프렌들리 운영 매장 5개점에 한해서만 진행되며, 준비된 제품이 소진될 경우 조기 종료된다.

