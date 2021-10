[2020국감]“소상공인 손실보상, 최소금액 보장해야”

이동주 의원, 소상공인 손실보상 시 ‘최소 금액 보장’ 주장

8일 중기부 '손실보상심의위'서 보상기준 산정

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 장기화에 따른 정부의 집합금지·영업제한 조치로 피해를 본 소상공인에 대한 손실보상에 최소금액을 보장해야 한다는 주장이 제기됐다. 매출 감소 폭만으로 소상공인의 피해 규모를 판단하기 어렵다는 목소리도 이어지고 있다.

이동주 더불어민주당 의원은 7일 중소벤처기업부 국정감사에서 “중기부에서 검토 중인 손실보상 산정방식에 따르면, 2019년 동기 대비 일평균 매출감소액이 크지 않을 경우 일평균 손실액, 즉 일보상액이 몇십 원, 몇백 원이 나올 수도 있다”라며 “그런 소상공인은 실제 보상금이 몇만 원, 몇천 원밖에 되지 않을 수 있다”라고 주장했다.

이어 이 의원은 “매출이 감소하지 않았으면 손실이 없는 것이라고 생각할 수 있지만 현실은 그렇지 않다”며 “소상공인들은 어떻게든 매출을 방어하기 위해 안 하던 배달을 하고, 더 일찍 문 열고, 늦게까지 테이크 아웃 판매를 하는데 이 경우 매출을 유지했다고 손실이 없다고 볼 수 없다"고 설명했다.

이는 더 많은 비용을 쓰고, 더 오랜 시간 더 높은 강도의 노동을 하기 때문이며 실제로 앞선 소상공인 지원금 지급 때도 이와 같은 민원이 많이 접수됐다고 이 의원은 덧붙였다.

중소벤처기업부는 8일 손실보상심의위원회를 열고 보상금 산정방식, 지급절차 등 세부기준을 최종 확정할 방침이다.

중기부에 따르면 손실보상 대상은 지난 6일 결정됐다. 정부의 직접적 방역조치인 집합금지와 영업시간 제한을 받은 업종이 그 대상이다. 영업장소 내에서 집합을 금지해 운영시간의 전부(집합금지) 또는 일부를 제한하는 조치(영업시간 제한)를 받아 경영상 심각한 손실이 발생한 경우가 여기에 해당한다.

현재 손실보상 산정 방식에 대한 정부 잠정안은 올해 7월8일부터 9월30일까지의 매출과 2019년 동기간 매출을 비교해 일 평균 매출 감소액을 산정하고 여기에 영업제한·금지 일수를 곱해 총 매출 감소 규모를 정하는 방식이 검토되고 있다. 여기에 영업이익률, 인건비·임대료 비율, 피해 인정률 등을 반영해 최종 손실보상액을 구하는 방식이다.

이에 대해 이 의원은 “매출이 감소하지 않았으면 손실이 없는 것이라고 생각할 수 있지만 현실은 그렇지 않다”라며 “소상공인들은 어떻게든 매출을 방어하기 위해 안 하던 배달을 할 수도 있고, 더 일찍 문 열고, 늦게까지 테이크 아웃 판매를 하고, 전단지 돌리거나, 할인 행사를 할 수도 있다”고 설명했다.

이어 “이 경우 매출을 유지했다고 손실이 없다고 할 수 없다. 더 많은 비용을 쓰고, 더 오랜 시간 더 높은 강도의 노동을 하기 때문”이라며 “실제로 앞선 소상공인 지원금 지급 때도 이와 같은 민원이 많이 접수됐다”고 덧붙였다.

중기부 또한 과세 자료를 기반으로 보상금을 산정함에 따라 보상금액에 대한 불만이 발생할 수 있다는 의견을 밝힌 것으로 전해졌다.

산정방식에 대한 문제제기가 이어짐에 따라 이 의원은 매출 감소여부와 관계없이 집합금지나 영업제한을 받은 모든 소상공인에게 최소금액을 지급하고, 그 이상은 매출 감소에 비례해 추가 지급하는 방식의 손실보상 최소보장액 도입을 제시했다.

이 의원은 “집합금지나 영업제한은 그 자체로 반드시 소상공인에게 피해를 끼친다. 그것은 매출 감소라는 숫자로만으로 알 수 없다”며 “정부의 행정조치를 받았다면 매출 변동과 관계없이 최소한의 보상이 있어야 한다”라고 강조했다.

