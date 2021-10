맥도날드, 할로윈 ‘1955 스모키 더블 베이컨’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 한국맥도날드가 할로윈을 맞아 ‘1955 스모키 더블 베이컨’을 한정 출시하고 협업 코스터 4종을 선보인다고 7일 밝혔다.

1955 스모키 더블 베이컨은 맥도날드가 탄생한 1955년 당시의 오리지널 버거 맛과 노하우를 그대로 담은 ‘1955 버거’에 바삭하게 구운 베이컨과 특제 바비큐 소스를 추가해 풍성한 고기 맛을 선사하는 메뉴다. 육즙을 꽉 가둬낸 두툼한 순 쇠고기 패티와 고소한 베이컨 2장이 만나 입 안 가득 깊은 풍미를 느낄 수 있다. 여기에 강렬한 스모키 향을 지닌 그릴드 어니언과 바비큐 소스, 아삭한 양상추와 토마토까지 더해 꽉 찬 식감과 든든한 포만감을 즐길 수 있다.

맥도날드는 오는 14일부터 27일까지 1955 버거 세트와 1955 스모키 더블 베이컨 세트 구매 고객에게 환타와 코르크 소재의 ‘코스터’ 1종을 랜덤 증정한다. 코스터는 4종으로 구성됐으며, 후렌치 후라이, 호박, 박쥐 등으로 할로윈 무드를 유쾌하게 풀어낸 디자인으로 소장 욕구를 자극한다. 홈카페는 물론 피크닉을 즐길 때 음료 컵 받침으로 활용하면 톡톡 튀는 매력과 유니크한 분위기를 느낄 수 있어 포인트 아이템으로 제격이다.

맥도날드는 또 할로윈 시즌을 기념해 오는 14일부터 31일까지 모든 메뉴 구매 시 할로윈 스페셜 패키지로 제작된 음료 컵, 쇼핑백에 제품을 담아 제공할 예정이다. 할로윈 특유의 감성으로 매장 내외부를 장식해 고객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이며, 청담DT점, 고양삼송DT점, 부산황령DT점은 외부 전체를 대형 호박 캐릭터로 랩핑해 깜짝 변신한 매장을 만나볼 수 있다.

1955 스모키 더블 베이컨의 가격은 단품 6400원, 세트 7900원, 맥런치 적용 시 세트 6900원으로 전국 맥도날드 매장에서 이달 27일까지 한정 판매된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr