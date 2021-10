속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 검찰이 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희씨의 연루 의혹이 제기된 '도이치모터스 주가조작' 관련자 이모씨를 6일 구속했다.

이씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)를 맡은 서울중앙지법 이세창 영장전담 부장판사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 구속영장이 청구된 이씨에 대해 이날 오후 10시20분께 "범죄 혐의가 소명되고, 증거인멸의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr