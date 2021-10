"대장 질환 있는 동생 배를 수십대 때렸다"…학폭 호소에 경찰 수사

지난 8~9월 사이 430대가량 폭행

[아시아경제 임주형 기자] 울산에서 중학생이 극심한 학교 폭력에 시달렸다는 주장이 제기되면서 경찰이 수사에 착수했다.

6일 인터넷 커뮤니티 등에는 자신을 피해 학생의 누나라고 소개한 누리꾼 A 씨의 글이 올라왔다. A 씨 주장에 따르면, 피해 학생 B 군은 지난 8월 말부터 9월까지 가해 학생 C 군으로부터 복부, 명치, 방광 등 여러 신체 부위를 총 430대가량 폭행 당했다. 폭행 장소는 학교 탈의실, B 군의 집 등이다.

C 군은 주로 조례 시간, 쉬는 시간, 점심때 등 주변의 시선이 드문 상황을 틈타 B 군을 괴롭힌 것으로 전해졌다. 또 B 군으로부터 금품도 갈취한 것으로 알려졌다.

A 씨는 자신이 집에 있는 데도 B 군이 "문이 닫힌 옆방에서 맞기도 했다"며 "동생이 폭행을 당하는 사실을 들키지 않으려고 소리 한번 안 내고 참으며 50대를 맞았다"고 주장했다.

또 "동생이 정기적으로 대학병원을 가야 할 정도인 대장 질환이 있는데도, C 군이 이를 알면서 복부를 폭행했다"며 "C 군은 자신과 친하지 않은 친구들과 어울렸다는 이유로, 때로는 아무런 이유도 없이 동생을 때렸다"라고 토로했다.

A 씨는 전날(5일) 이같은 내용의 글을 청와대 국민청원 게시판에 게재하기도 했다. 이 청원글에서 A 씨는 C 군이 반성은커녕 사과 한마디 건네지 않았다고 주장했다.

그는 "C 군은 자신의 어머니와 함께 저희 부모님을 만났을 때 사과 한마디 없었다"라며 "그런 가해자 측이 저를 명예훼손으로 고소했다. 피해자가 사과받은 것도 없이 돌아오는 것은 고소뿐인 말도 안 되는 경우가 일어났다"라고 분통을 터뜨렸다.

그러면서 "피해자는 보호받고 가해자는 본인의 죄에 합당하게 벌을 받아야 한다고 생각한다"며 "피해자인 동생을 보호해주시고, 가해자는 엄중한 처벌을 받을 수 있도록 부탁한다"고 호소했다.

한편 경찰은 이 사건과 관련, 지난 3일 신고를 접수한 뒤 피해 학생 B 군을 상대로 조사를 마쳤다. 경찰은 이번 주 안으로 가해 학생을 소환해 조사를 진행할 방침이다.

울산시교육청 및 두 학생이 소속된 학교 측 또한 사실관계를 파악 중이며, 절차에 따라 학교폭력심의위원회를 열 방침이다.

