세계은행 "올해 러시아 성장률 4.3%로 상향 조정"

3.2%→4.3%로 상향 조정

[아시아경제 차민영 기자] 러시아가 올해 예상보다 빠른 내수 활성화와 에너지 가격 상승에 힘입어 4%대 성장률을 기록할 것이란 관측이 나왔다.

세계은행은 6일(현지시간) 내놓은 유럽과 중앙아시아 지역 경제 보고서에서 러시아의 올해 성장률을 지난 5월 전망치인 3.2%보다 크게 높은 4.3%로 전망했다. 종전 대비 1.1% 포인트를 올려 잡은 것이다.

세계은행은 예상보다 빠른 내수 활성화와 러시아의 주요 수출 품목인 에너지 가격 상승을 성장률 상향 조정 이유로 들었다. 또 러시아 정부의 재정 지원 정책도 성장률 증대에 일정 정도 긍정적 영향을 주고 있는 것으로 분석했다.

세계은행은 대신 2022년과 2023년 러시아의 성장률 전망치는 각각 3.2%와 2.3%에서 2.8%와 1.8%로 하향 조정했다.

수요 안정화와 에너지 등 생산재 가격 저하로 성장률이 점진적으로 둔화할 것으로 내다봤다. 올해 도입된 미국의 대러 제재, 30% 이하의 코로나19 백신 접종률 등이 부정적 영향을 미칠 것으로 관측했다.

여기에 중앙은행의 기준 금리 인상 등도 부정적 요인으로 꼽혔다. 러시아 중앙은행은 지난달 중순 기준금리를 6.75%로 0.25% 포인트 인상했다. 소비자 물가 상승 속도를 줄이기 위한 조치로 지난 3월 이후 다섯 차례 연이은 인상이었다.

국제신용평가기관인 스탠더드앤드푸어스(S&P)도 지난달 말 러시아의 올해 성장률 전망치를 지난 6월 전망치인 3.7%에서 4%로 상향 조정했다. 2022년 전망치는 2.5%에서 2.6%로 상향 조정했으며, 2023년과 2024년엔 각각 2% 성장률을 기록할 것으로 예상했다.

러시아 경제개발부도 지난달 올해 자국의 성장률을 지난 7월 전망치인 3.8%에서 4.2%로 올렸다. 대신 2022년 전망치는 3.2%에서 3%로 내리고, 2023~2024년 전망치는 그대로 3%로 유지했다. 러시아 중앙은행은 올해 4~4.5%, 2022~2024년엔 2~3%대의 성장을 예상하고 있다.

세계은행은 "2021년 성장에 대한 예측이 부분적으로 반영되면서 성장률을 올려잡았다"며 "2021년 상반기 대내외 수요 모두 예상보다 강한 상승세를 보일 것"이라고 평가했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr