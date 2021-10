[아시아경제 차민영 기자] 유럽 주요국 증시가 유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 장 초반 하락세다.

6일 오후 4시37분(한국시간) 현재 유로스톡스 50 지수는 전거래일보다 1.82% 내린 3991.45에 거래되고 있다.

영국 FTSE 100 지수는 전장 대비 1.25% 내린 6988.90에 거래되고 있으며, 프랑스 CAC 40 지수는 1.71% 내린 6464.07, 독일 DAX 지수는 1.73% 내린 1만4931.75를 각각 기록 중이다.

유럽 증시는 유가 급등으로 인플레이션 우려가 커진 가운데 고성장 기술주에서 빠져나간 자금이 은행주로 이동하는 과정에서 1% 이상 하락했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr