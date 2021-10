조선업계 "인력부족·탄소중립 정부 지원 절실"

대한상의 제6차 미래산업포럼 개최

조선산업 미래 준비 실태 점검

[아시아경제 황윤주 기자] 조선업계가 수주 잔치로 호황기에 진입했지만 심각한 인력 부족과 탄소중립 실천이라는 이중고에 놓여 정부의 지원이 필요하다고 건의했다.

대한상공회의소는 7일 '제6차 미래산업포럼'을 개최하고 제2의 도약기를 맞은 국내 조선산업의 현황과 미래준비 실태를 점검했다.

조선산업은 업종 특성상 디지털전환과 탄소중립 추진이 어려운 면이 있고, 오랜 불황으로 준비할 여력도 부족했다. 그런 만큼 국제해사기구(IMO) 등 국제사회의 온실가스 감축 요구와 자율운행 선박 등 고부가가치 선박으로 구조전환에 대응하는 게 쉽지 않았다.

최근 급증한 수주량으로 예상되는 인력과 근로시간 부족 문제를 해소하는 것도 시급한 과제로 지적됐다. 조선산업으로 인력유입을 위한 인센티브를 확대하고 근로시간을 유연하게 활용할 수 있게 해달라는 게 업계 요청이다.

디지털전환 추진기간(3.4년)에 비해 성숙도(4.5점)낮아…데이터 활용도 제고 시급

첫 발제에 나선 김현정 딜로이트컨설팅 부사장은 국내 조선산업의 디지털전환 전략에 대해 발표했다. 조선산업은 수주부터 인도까지 오랜 시간이 걸리고 밸류체인이 복잡하다. 이로 인해 외부변화 수용에 보수적이라 디지털전환 추진이 다소 늦은 편이다. 실제 조선산업의 경우 다른 업종에 비해 디지털전환을 비교적 빨리 시작했지만 그 성과는 상대적으로 부족한 면이 있었다.

딜로이트컨설팅 조사에 따르면 조선산업이 디지털전환을 본격적으로 추진한 기간은 평균 3.4년으로 타 산업 평균(3.1년)에 비해 길지만, 디지털 성숙도에 대한 평가는 10점 만점에 4.5점으로 산업 평균인 5.1에 못 미쳤다.

조선산업의 디지털 성숙도를 높이기 위한 과제로 '데이터 활용도' 제고가 우선 지적됐다. 김 부사장은 "앞으로는 수주에서 설계, 건조, 시운전, 사후관리 전반에 데이터 중심 문화가 정착되도록 플랫폼을 만들어 나가야 한다"고 지적했다.

차세대 선박의 수요 증가에 따른 디지털전환도 주문했다. 김 부사장은 "미래 조선산업은 친환경·자율주행 선박과 같은 고부가가치 선박으로 빠르게 재편되고 있다"며 "디지털 트윈 기술 등을 적극 활용해 한층 복잡해진 기술을 정확히 구현하고 제조 효율성도 높여 나가야 한다"고 말했다.

탄소중립, 업종 특성상 탄소저감에 한계…친환경 선박 통한 사회적 감축 중요

두 번째 발표는 조선산업의 온실가스 배출 현황과 탄소중립을 주제로 정은미 산업연구원 본부장이 강연했다. 조선산업의 온실가스 배출량은 선박 건조량과 비례하는 구조다. 지난 수년간 불황으로 건조량이 크게 감소한 시기를 기준으로 온실가스 감축목표가 설정되면 조선업계의 부담이 커지는 상황이다.

실제 지난 9월 국회는 국가별온실가스감축목표(NDC)를 정하면서 2018년 대비 35% 이상 줄이도록 하는 '탄소중립기본법'을 통과시켰고, 정부는 이에 따라 산업별 감축목표를 정해 관리하게 된다. 조선산업의 2018년 건조량 772만 CGT는 역대 최저 수준인 반면, 향후 건조량은 크게 증가할 것으로 예상돼 이를 감안해 목표를 설정해야 한다는 것이다.

조선산업의 특성도 감안할 필요가 있다. 전체 산업에서 조선산업이 배출하는 탄소 비중은 0.5%에 불과하고, 배출원도 선박 건조과정에서 필요한 전기나 시운전에 사용되는 연료유, 도장시 사용되는 페인트 등이 대부분이라 감축 여력이 크지 않다는 것이다. 그만큼 공정 전반의 에너지 효율 개선, 친환경 원료 사용 확대 등을 차분히 추진하는게 중요하다는게 정 본부장의 지적이다.

한발 앞선 산업구조 전환과 미래기술 확보 지원이 절실

마지막 발표자로 나선 장석인 산업기술대 석좌교수는 조선산업의 미래 경쟁력 확보를 위해 선제적 구조전환 지원과 글로벌 기술 표준 마련 등을 주문했다.

장 교수는 "향후 조선산업은 친환경·고부가가치 선박으로 재편이 불가피할 것"이라며 "이러한 기회를 포착해 한국 조선산업이 글로벌 선두자리를 지속하기 위해서는 한발 앞선 산업구조 전환과 미래기술 확보가 절실하다"고 지적했다.

특히 장 교수는 현재 각국에서 개발 중인 수소연료전지 추진선의 경우 IMO가 정하는 표준이 무엇보다 중요한 만큼 정부가 수소연료 추진선의 글로벌 표준 논의에 적극적으로 나서 줄 것을 주문했다.

이후 자유토론에서 조선업계는 근로시간 유연화, 데이터 플랫폼 구축, 온실가스 규제 합리화 등을 건의했다.

이병철 한국조선해양플랜트협회 상근부회장은 "조선업계가 미래를 효과적으로 대응하기 위해서는 스마트십 데이터 플랫폼 개발에 민관 협력을 강화하고, 온실가스 배출규제도 합리적으로 운용해야 한다"며 "조선산업 회복기에 원만히 대응할 수 있도록 특별연장근로 인가제도 등의 개선도 필요하다"고 요청했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr