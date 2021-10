주택금융공사, 산모 지원·일자리 창출 지원에 기부금 4000만원 전달

[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사는 사회적경제기업 ‘부산돌봄사회서비스센터’에 4000만원 상당의 지원을 제공한다고 6일 밝혔다.

부산돌봄사회서비스센터는 산후관리, 요양돌봄, 간병 등의 서비스를 제공하는 사회적기업이자 자활기업이다. 기부금은 부산지역 산모의 산후 조리와 육아 지원 등을 돕기 위해 마련됐다.

주금공은 센터가 추천한 부산지역 산모 173명에 신생아 필수용품인 아기띠를 전달할 예정이다. 센터는 공사 기부금으로 산후관리사 20명을 신규 채용해 취약계층 산모의 산후조리와 신생아 양육을 도울 계획이다.

최준우 사장은 “우리 사회에 꼭 필요한 서비스를 제공하는 사회적경제기업을 지원하는 동시에 출산 가정의 경제적 부담을 덜어주고 중장년 일자리도 창출하고자 한다”며 “앞으로도 사회적경제기업 육성과 지역사회 복지 증진을 위해 노력하겠다”고 강조했다.

