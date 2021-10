美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이

오전 채권·외환시장 변동성 확대

거래량 줄며 수급 변동성 커져

코스닥지수 3.46% 하락 마감

[아시아경제 이민지 기자]코스피와 코스닥지수가 미국 증시 상승에도 내림세로 장을 끝마쳤다. 인플레 장기화에 따른 긴축 우려와 글로벌 공급망 차질 등 대내외적인 악재에 대한 우려가 커지면서 위험자산에 대한 투자심리가 크게 위축된 것으로 분석된다.

6일 코스피는 전 거래일 대비 1.82%(53.86포인트) 하락한 2908.31로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 미국 증시 상승 영향에 전 거래일 대비 0.81%(23.89포인트) 오른 2986.06에 출발한 뒤 장 초반 1%에 육박하는 오름세를 보였지만 오후들에선 하락 폭을 키워나갔다.

투자자동향을 보면 개인과 기관이 각각 1770억원, 840억원어치의 주식을 샀고 외국인은 홀로 2787억원어치의 주식을 시장에 팔았다. 외국인의 순매도 규모는 제한적이었지만 심리적 위축 탓인 거래대금 감소로 작은 수급변화에도 증시에 가하는 영향력이 컸던 것으로 풀이된다.

이날 증시는 채권 외환시장의 변동성이 급격하게 확대되자 하락 반전하며 하락 폭을 키워나갔다. 이경민 대신증권 연구원은 “이날 오전 10시 이후 금융시장의 변동성이 확대됐는데, 미국 채권금리 상승과 달러 강세 영향을 받아 국내 채권 금리가 높아졌고 원·달러 환율도 1190원을 상회했다”며 “채권 외환시장의 급격한 변화를 준 요인을 찾기 어렵지만, 뉴질랜드 중앙은행이 금리 인상을 단행하면서 채권 외환시장에 심리적인 부담을 준 것으로 파악된다”고 설명했다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,300 전일대비 900 등락률 -1.25% 거래량 18,818,426 전일가 72,200 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!"인공지능 최신 성과 공유"…삼성전자, 내달 'AI 포럼' 개최 close (-1.25%), SK하이닉스(-1.43%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 743,000 전일대비 4,000 등락률 -0.54% 거래량 270,719 전일가 747,000 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 '배터리 화재 사고에 뜬다'…LFP 배터리 주목하는 이유변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (-0.54%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 791,000 전일대비 21,000 등락률 -2.59% 거래량 139,064 전일가 812,000 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락바이오 株의 추락.. 바닥이 없다 close (-2.59%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 666,000 전일대비 14,000 등락률 -2.06% 거래량 353,189 전일가 680,000 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (-2.06%) 등은 하락했고, NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 373,000 전일대비 2,500 등락률 +0.67% 거래량 822,638 전일가 370,500 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 [2021 국감]'직장 내 괴롭힘' 물의에 고개숙인 한성숙…"네이버 다 바꾸겠다" 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락 close (0.67%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 2,000 등락률 +1.80% 거래량 4,584,283 전일가 111,000 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (1.80%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 194,000 전일대비 500 등락률 +0.26% 거래량 904,404 전일가 193,500 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 이상엽 현대차 전무, 대한민국디자인대상서 은탑산업훈장 수훈 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락없어서 못파는 친환경차, 기후변화·보조금이 쌍끌이 close (0.26%)는 상승했다.

이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 3.46%(33.01포인트) 내린 922.36으로 장을 끝냈다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.76%(7.25포인트) 상승한 962.62로 장을 시작한 뒤 장중 1%가 넘는 오름세를 보였지만 하락 전환하며 큰 폭의 내림세를 보였다.

투자자 동향을 보면 개인과 외국인은 각각 904억원, 498억원어치 주식을 팔았고 기관은 홀로 1349억원의 주식을 사들였다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 86,200 전일대비 4,100 등락률 -4.54% 거래량 2,255,844 전일가 90,300 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (-4.54%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 412,000 전일대비 27,000 등락률 -6.15% 거래량 510,946 전일가 439,000 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close (-6.15%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 166,600 전일대비 16,400 등락률 -8.96% 거래량 1,307,834 전일가 183,000 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close (-8.96%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 85,400 전일대비 500 등락률 -0.58% 거래량 1,031,432 전일가 85,900 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (-0.58%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,950 전일대비 2,550 등락률 -4.86% 거래량 2,416,276 전일가 52,500 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락 close (-4.86%)는 하락했고 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 161,900 전일대비 8,400 등락률 +5.47% 거래량 468,627 전일가 153,500 2021.10.06 15:30 장마감 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美中에 흔들리는 국내 증시…코스피 3000선 아래서 장 마감 close (5.47%)는 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr