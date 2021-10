국민의힘, 윤미향 의원 제명 촉구 결의안 제출

"의원직 수행 부적합"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 윤미향 무소속 의원 제명 촉구 결의안을 6일 국회에 제출했다.

한국정신대문제대책협의회 대표와 정의기억연대 이사장을 역임했던 윤 의원이 당시 위안부 피해자 후원금 일부를 횡령하고 정부와 지자체 보조금 수억원을 부정 수수한 혐의로 재판을 받고 있는 만큼 의원직을 계속 수행하는 것이 부적절하다는 판단에서다.

전주혜 국민의힘 대변인은 이날 논평을 내고 "위안부 피해자 할머니들을 위해 써야 할 돈을 갈비집 등 음식점, 속도위반 교통 과태료, 종합소득세 납부 등 사적인 용도로 사용한 것이 드러났다"며 "이에 대해 윤 의원은 개인용도 지출은 모금한 돈이 아닌 개인 자금 지출이라 반박하고 있지만 이는 후안무치한 변명에 불과하다"고 지적했다.

이어 "어제 공소장 공개 이후 정의당도 윤미향 의원의 의원직 사퇴를 공식적으로 촉구하고 있다"며 "속히 의원직에서 내려와 법원의 준엄한 심판부터 받아야 할 것"이라고 말했다.

