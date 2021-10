LG전자 안내로봇 'LG 클로이 가이드봇', 우수디자인 산업부 장관상 수상

[아시아경제 우수연 기자]LG전자 안내로봇 'LG 클로이 가이드봇(LG CLOi GuideBot)'이 올해 우수디자인(GD) 상품선정에서 6일 산업통상자원부 장관상을 수상했다.

LG전자가 지난달 말 공개한 이 로봇은 150cm의 키에 슬림한 디자인이 특징이다. 전면과 후면에는 각각 27형 디스플레이가 탑재돼 대중들의 이목을 사로잡는다. 이 제품은 이달부터 강남구 삼성동 무역센터 코엑스몰에서 시범 운영되고 있다.

LG 클로이 가이드봇은 건물 내 주요 시설물 안내는 물론, 고객과 목적지까지 함께 가는 '목적지 동반 서비스'도 제공한다. 또 코로나19로 인해 방문객들이 비대면 서비스를 선호하는 상황에서 도서관, 박물관, 전시관 등을 방문한 관람객에게 콘텐츠를 소개하며 투어를 진행하는 도슨트 기능도 갖췄다.

한편 LG전자는 LG 클로이 가이드봇 이외에도 무선 프라이빗 스크린 LG 스탠바이미가 산업통상자원부 장관상을 받았으며 LG 코드제로 A9S 오브제컬렉션 무선청소기, LG 휘센타워 에어컨, LG 힐링미 안마의자 등이 동상을 수상하는 등 총 21개 제품이 우수디자인에 선정되며 디자인 리더십을 입증했다.

이철배 LG전자 디자인경영센터장(전무)은 "로봇이 이미 인간의 일상에 깊게 들어온 상황에서 로봇의 기능 못지않게 디자인과 사용성 또한 중요한 가치로 자리매김했다"며 "고객의 더 나은 삶을 위해 LG만의 차별화된 고객 가치를 제공할 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 말했다.

