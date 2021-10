코로나 장기화에 2030 ‘집밥’ 늘었다…다인 가구는 에어프라이어 선호

해피콜, 2050세대 1000명 대상 조사

에어프라이어, 와플 메이커 보유율 증가세 뚜렷

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 장기화 영향으로 2030 세대의 집밥 비중이 높아진 것으로 나타났다. 식구가 많은 가정은 에어 프라이어 이용이 증가했고 와플?샌드위치 메이커 판매량도 늘어났다.

6일 해피콜은 이 같은 결과를 포함한 2050대 주방 용품 사용자 1000명을 대상으로 실시한 주방 제품 이용 현황 및 인식에 대한 조사 결과를 공개했다.

조사에 따르면 간편식 조리를 포함해 집밥을 먹는 빈도는 하루 1~2회 48.2%, 일주일 4~5회 17.8%, 일주일 2~3회 13.7%, 하루 3회 12.3%, 일주일 1회 4.8%, 한 달 2~3회 3.2% 순으로 나타났다. 2020년 대비 하루 1~2회 집밥을 먹는 경우가 4.6%로 가장 크게 늘었고, 특히 20대와 30대는 세끼가 전부 집밥인 이들이 전년 대비 각각 4.1%, 0.9% 증가한 것으로 집계됐다.

응답자의 직업에서도 사무?기술직과 대학생은 재택 근무 및 강의 증가 영향으로 최다와 차순위 취식 빈도에서 증가세를 드러냈다. 사무?기술직 경우 올해 하루 3회 집밥을 먹는 비율이 5.8%로 전년보다 0.2% 늘었고, 하루 1-2회는 43.9%로 20년보다 4.6% 증가했다. 대학생이 집밥을 먹는 빈도는 21년 하루 3회가 29.8%, 하루 1-2회가 43.9%이고 각각 지난해보다 16.5%, 0.6% 상승했다.

반려동물과 함께하는 1인 가구는 그렇지 않은 ‘나혼족’에 비해 요리도 더 적극적으로 하는 것으로 나타났다. 1인 가구 중 반려동물을 키우지 않는 55.9%가 집밥을 먹을 때 본인이 직접 요리를 다한다고 답했다. 이에 반해 반려견 보호자는 60%, 고양이 집사는 85.7%, 기타 동물과 함께 사는 이는 75%가 요리를 한다고 응답했다.

에어 프라이어와 와플?샌드위치 메이커의 판매 증가세도 뚜렷했다. 현재 보유하고 있는 소형가전을 묻는 질문에 모든 가구 유형에서 에어 프라이어의 순위가 지난해보다 상승했다. 1인?2인?3인 가구의 에어 프라이어 보유율은 지난해 3위에서 올해 2위로 높아졌다.

와플?샌드위치 메이커는 전기 주전자나 에어 프라이어, 토스터, 소형 믹서, 핸드 블렌더만큼 주요 품목은 아니나 그 증가치가 두드러졌다. 특히 가구 구성원 수가 많을수록 큰 폭으로 증가하는 경향을 보였다. 5인 이상 가구의 올해 와플?샌드위치 메이커 보유율은 지난해보다 27.4% 늘어난 56.3%, 4인 가구는 전년 대비 18.4% 증가한 40.7%로 나타났다. 3인 가구는 20년에서 12.2% 상승해 올해 34.4%를 기록했고, 2인 가구와 1인 가구는 각각 11.4%, 3.2% 올라 21년 각각 24.4%, 11.6%를 기록했다. 와플?샌드위치 메이커는 상대적으로 소규모 가정보다 다인 가정에서 자녀의 간식을 만들거나 홈카페 아이템으로써의 활용성을 긍정적으로 평가받고 있다.

해피콜 관계자는 “이번 조사 결과를 토대로 집밥에 익숙해지는 2030세대, 특히 반려동물을 키우는 1인 가구와 대형 에어 프라이어를 선호하는 다인 가구 등 소비자의 라이프스타일을 반영하는 제품 개발에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

