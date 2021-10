기시다, 취임 후 바이든과 첫 통화..."센카쿠, 미일안보조약 적용 재확인"

취임 축하와 조기 대면회담 약속

호주 총리와도 전화 통화 가질 예정

[아시아경제 이현우 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 취임 후 처음으로 조 바이든 미국 대통령과 전화통화를 갖고 미일 동맹 기조 강화 및 대중견제 문제 등을 논의한 것으로 알려졌다. 기시다 총리는 호주 총리와도 곧 전화통화를 가질 것으로 알려져 취임 초반부터 대중 견제 군사연합체인 쿼드(Quad) 가맹국들과의 외교 활동에 집중할 것으로 예상된다.

5일 일본 정부는 이날 기시다 총리가 바이든 대통령과 오전 8시께 약 20분간 전화통화를 가졌으며, 이는 전날 취임 뒤 처음으로 가진 외국 정상과의 통화라고 밝혔다. 두 정상은 미일동맹을 기축으로 하는 자유롭고 열린 인도·태평양 실현을 위한 협력 방침을 주요 사안으로 논의했다고 알려졌다.

기시다 총리는 통화 후 가진 기자회견에서 "바이든 대통령은 현재 중국과 영유권 분쟁 중인 오키나와현 센카쿠제도(중국명 댜오위다오)가 미일 안보조약 5조에 해당된다는 내용을 포함해 대일 방위에 대한 강력한 약속이 있었다"고 강조했다. 미일 안보조약 5조는 유사시 미국의 대일 방위의무를 규정한 내용으로 중국과 영유권 분쟁 중인 센카쿠 제도가 중국의 군사적 도발이나 위협을 받을 때 미국의 도움이 있을 것임을 재확인한 것으로 풀이된다.

기시다 총리는 "미국과 중국 및 북한 문제에 대해 더욱 긴밀히 협의하기로 했으며 이번 대화는 미일 동맹의 중요한 한걸음이 됐다고 느낀다"고 밝혔다. 이와함께 기시다 총리는 조기에 미국을 방문해 바이든 대통령과 대면회담을 가지기로 약조한 것으로 알려졌다.

기시다 총리는 조만간 대중 견제 군사협의체인 쿼드 가맹국인 호주의 스콧 모리슨 총리와도 전화통화를 할 예정이다. 취임 직후부터 쿼드 가맹국들을 중심으로 동맹국 정상들과 본격적인 취임 외교에 나설 예정이다.

