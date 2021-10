코스피가 3,000선 아래로 떨어진 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모습. 이날 코스피 지수는 전장보다 21.01포인트(0.70%) 내린 2,998.17에 출발했다. 코스피가 3,000선 아래를 하회한 것은 지난 3월 25일 이후 6개월 10일만이다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.