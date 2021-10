배우 남문철씨가 대장암 투병 중 별세했다. 향년 50세. 소속사 비케이는 4일 "대장암 판정을 받고 투병을 해오던 남씨가 오늘 오전 6시 20분 지병으로 별세했다"라고 전했다. 남씨는 무대 연기로 배우 생활을 시작해 다양한 작품에 출연했다. '사랑별곡', '공장', '취미의 방', '곁에 있어도 혼자' 등이다. 스크린과 브라운관에서도 개성 넘치는 연기로 많은 작품을 빛냈다. 드라마 '육룡이 나르샤', '38사기동대', '청춘시대', '슈츠', '녹두꽃' 등과 영화 '라이터를 켜라', '용의자X', '검은 사제들', '백두산' 등이다. 빈소는 국민건강보험공단 일산병원장례식장 10호실에 마련됐다. 발인은 6일 오전 6시 30분이며 장지는 부산추모공원이다.

