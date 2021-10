尹 캠프, 김의겸 의원 경찰 고발…"허위사실로 명예훼손"

[아시아경제 이정윤 기자] 윤석열 전 검찰총장의 대선 캠프가 열린민주당 김의겸 의원을 공직선거법 위반과 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다고 4일 밝혔다.

캠프는 이날 "오늘 오전 캠프 법률팀 명의로 서울 서초경찰서에 고발장을 제출했다"고 밝혔다.

이어 "김 의원이 페이스북과 인터뷰를 통해 '김만배 기자와 윤 후보는 형·동생하는 사이로서 친분이 매우 두텁다. 김 기자가 박영수 특검에게 윤 후보를 수사팀장으로 추천했다'는 허위 주장을 했다"고 했다.

캠프는 또 "'(윤 후보 부친은) 2019년 4월 연희동 주택의 등기를 넘긴 후 중도금, 잔금을 받았는데 총장 인사청문회 때문'이라는 김 의원 주장도 허위"라고 했다. 김 의원은 이 가운데 주택 매매 시점과 관련, 지난 1일 라디오에서 "사실관계에 착오를 일으켜 혼란을 드렸다"며 윤 전 총장 측에 사과한 바 있다.

