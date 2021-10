日 기시다 내각서 모테기 외무상·기시 방위상 유임…20명 중 13명 첫 입각

[아시아경제 이정윤 기자] 4일 오후 새롭게 출범하는 기시다 후미오(64) 내각에서 총리를 제외한 20명의 각료 중 13명이 처음 입각한다. 다만 첫 입각 각료 가운데 농림수산상과 국가공안위원장 등 2명은 70대여서 인사의 참신성이 떨어진다는 지적이 나올 것으로 보인다.

정권의 핵심인 관방장관에는 아베 신조 전 총리가 실질적으로 이끄는 자민당 내 최대 파벌인 호소다파 소속인 마쓰노 히로카즈(·59) 전 문부과학상이 임명된다. 새 재무상으로는 아소 다로 파벌 멤버인 스즈키 순이치(68) 전 환경상이 발탁됐다.

아베 친동생인 기시 노부오(62) 방위상과 다케시타파 회장 대행인 모테기 도시미쓰(65) 외무상은 유임이 결정됐다.

또 아베의 최측근으로 알려진 하기우다 고이치(58)는 문부과학상에서 경제산업상으로 자리를 옮긴다. 자민당 총재 선거에서 기시다와 경합했던 노다 세이코(61)는 저출산·지방육성·여성활약 대책을 관장하는 각료직을 겸임한다.

신설되는 경제안보담당상에는 고바야시 다카유키(46) 전 방위정무관이 발탁됐다. 디지털상은 마키시마 가렌(44) 당 청년국장, 올림픽·백신담당상은 호리우치 노리코(55) 전 환경부 대신이 맡는다.

후생노농상에는 고토 시게유키(65) 전 법무부 대신, 경제재생상에는 야마기와 다이시로(53) 전 경산상 부대신이 낙점됐다.

자민당과 정권을 함께 운영하는 공명당 몫인 국토교통상 자리는 사이토 데쓰오(69) 전 환경상에게 돌아갔다. 이 밖에 총무상에는 가네코 야스시(60) 전 국토교통부 대신, 법무상에는 후루카와 요시히사(56) 전 재무부 대신, 환경상에는 야마구치 쓰요시(67) 전 외무부 대신, 부흥상 겸 오키나와·북방영토 담당상에는 니시메 고사부로(67) 전 경산부 대신이 각각 발탁됐다. 엑스포상은 와카미야 겐지(60) 전 방위부 대신이 맡게 됐다.

참의원 의원 중에는 스에마쓰 신스케(65) 전 국토교통 대신이 문부과학상, 가네코 겐지로(77) 전 예산위원장이 농림수산상, 니노유 사토시(77) 전 총무부 대신이 국가공안위원장으로 임명된다.

전체 각료 20명 가운데 13명이 처음 입각하고, 3명이 여성이다. 자민당 총재인 기시다는 이날 오후 중의원과 참의원에서 각각 실시되는 지명선거에서 제100대 총리로 선출된 뒤 새 내각을 출범시킨다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr