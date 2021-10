기시다 내일 日 총리 취임…외무·방위상 유임 전망

[아시아경제 조현의 기자] 일본군 위안부 문제에 관한 2015년 한일 외교장관 합의의 당사자인 기시다 후미오 일본 집권 자민당 총재가 4일 일본 총리로 취임한다.

4일 오후 일본 중의원과 참의원에서 각각 실시되는 총재 지명선거에서 기시다는 자민당과 연립 여당인 공명당의 지지를 받아 스가 요시히데에 이은 제100대 총리로 선출된다.

기시다는 모테기 도시미쓰 외무상과 기시 노부오 방위상을 유임하기로 방침을 굳혔다.

외교·안보 정책에 당장 큰 변화는 없을 것으로 예상된다.

일본 정부 컨트롤 타워에 해당하는 총리관저 2인자인 관방장관에는 마쓰노 히로카즈 전 문부과학상이, 재무상에는 스즈키 순이치 전 환경상이 각각 유력한 것으로 전해졌다.

막바지 인선 중인 기시다는 3일 오후 늦게 주요 각료를 사실상 확정할 것으로 보이며 새 내각 명단은 총리 선출 직후 발표될 전망이다.

내각과 자민당 요직을 아베 신조 전 총리의 측근이 차지하면서 독자 색이 부족하다는 평가 속에 기시다 정권이 출범한다.

연임이 유력한 기시는 아베의 친동생이며, 아베의 측근인 하기우다 고이치 문부과학상도 기시다 내각의 각료 신분을 유지할 것으로 관측되고 있다.

이달 1일 단행한 자민당 간부 인사에서는 아베의 측근인 아마리 아키라가 당 2인자인 간사장에 임명됐다.

아베가 총재 선거 때 적극적으로 지원했던 다카이치 사나에는 자민당 정무조사회장(정조회장)이 됐다.

아베의 맹우인 아소 다로 재무상 겸 부총리 자리는 자민당 부총재 자리를 확보했다.

총재 선거에 영향력을 행사해 결과적으로 기시다의 당선에 기여한 아베와 측근인 아소, 아마리 등 이른바 '3A'의 영향력이 기시다 정권에서 이어지고 있다는 분석이 나온다.

기시다는 자민당 내 대표적인 온건파로 분류된다. 그럼에도 극우 성향의 정치인이 중요한 자리를 맡았다.

다카이치는 2선 의원 시절부터 교과서의 일본군 위안부 기술을 문제로 삼아 온 아베의 동지이며, 하기우다는 일본군 위안부 문제를 일본 정부가 공식 사죄한 고노 담화와 관련해 사죄를 요구한 인물이다.

관방장관으로 유력한 마쓰노는 위안부가 성노예가 아니라는 취지의 의견 광고를 미국 지역지에 싣는 등 역사 왜곡에 동참했다.

약 7년 9개월간 이어진 아베 정권과 아베 계승을 표방한 스가 정권이 막을 내리는 가운데 쇄신 요구가 많았으나 앞선 정권에서 비위 의혹에 연루됐던 이들이 다시 기용됐다.

아마리는 건설업체로부터 100만엔(약 1070만원)을 받았다는 의혹으로 아베 정권 시절이던 2016년에 경제재생담당상 직을 사임한 바 있다. 그는 알선수재 혐의로 고발당했으나 혐의가 불충분하다는 이유로 기소를 면했다.

아마리는 의혹에 관해 제대로 해명하지 않아 비판을 받았는데 이번에 당 자금관리 책임자로 복귀했다.

역시 아베 정권 시절 정치자금 허위 기재 의혹으로 인해 경제산업상에서 물러난 오부치 유코가 자민당 조직운동본부장에 임명된 것도 뒷말을 낳고 있다.

아소는 아베 정권이 사학재단 모리토모학원과 유학했다는 의혹을 감추는 과정에서 벌어진 재무성의 문서 조작에 관한 책임을 져야 할 인물인데 또 요직에 임명됐다.

기시다가 앞선 정권의 비리를 척결할 의지가 없다는 지적이 나온다.

기시다는 이달 14일 국회를 해산하고 이에 따라 내달 7일 또는 14일에 총선이 실시될 전망이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr