“부산판 대장동 사태 절대 안돼!” ‥ 오규석 부산 기장군수, 매립장 민간특혜 반대 1인 시위

장안읍 산업폐기물 매립장 반대 24번째 1인 시위



“민간사업자 특혜주는 사업계획 즉각 반려하라!”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “자연녹지를 파괴하면서까지 민간에 특혜를 주는 ‘제2의 부산판 대장동 사태’를 용납할 수 없다!”

관내 산업폐기물 매립장 건설 계획에 반대하는 지자체장의 반발이 줄기찬 거리시위로 표출되면서 거세지고 있다.

오규석 부산 기장군수가 3일 오전 10시 45분 부산시청 앞에서 장안읍 산업폐기물 매립장 사업계획을 반대하는 24번째 1인 시위를 진행했다.

앞서 부산시는 기장군 장안읍에 6만평 규모의 민간 산업폐기물 매립장 사업계획을 접수한 뒤 지난 6월 3일 기장군에 협의 공문을 보냈다.

기장군은 매립장 개발을 결사반대하는 내용의 군수 입장문과 주민 결의문, 부서별 검토의견을 부산시에 전달했다.

오규석 기장군수는 이어 기장군과 기장군민의 반대의견을 강력하게 전달하기 위해 곧바로 ‘무력시위’에 돌입했다.

지난 6월 8일부터 1인 시위에 나서 이날 24번째 시위를 이어갔다.

오 군수는 “천혜의 자연환경을 자랑하는 기장군에 심각한 환경오염이 예상되는 대규모 산업폐기물 매립장을 설치하는 계획에 용납하지 않을 것”이라며, “보존해야할 보전녹지지역에 공공개발도 아닌 민간개발로 6만평 규모의 산업폐기물 매립장을 허가하는 것은 환경파괴이자 민간사업자를 위한 특혜”라고 밝혔다.

오 군수는 이날 시위에서 “자연을 파괴하면서 민간에 큰 이익을 넘겨주는 제2의 부산판 대장동 사태다. 부산시는 이러한 밀실행정을 즉각 중단해야 할 것”이라고 강력히 경고했다.

오 군수는 또 “장안읍 산업폐기물 처리시설 도시·군관리계획 입안권은 부산시 도시계획 조례 제66조에 따라 권한 위임된 사항으로 기장군수에게 있다”며 “부산시가 입안권을 직접 행사할 경우 17만6000만 기장군민과 함께 저항할 것이며, 박형준 부산시장과 부산시를 상대로 법적대응하겠다”고 밝혔다.

