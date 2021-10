경방 타임스퀘어, 홈웨어 '준앤줄라이'·SPA '스파오키즈' 오픈

[아시아경제 조인경 기자] 복합쇼핑몰 경방 경방 000050 | 코스피 증권정보 현재가 13,750 전일대비 50 등락률 -0.36% 거래량 17,958 전일가 13,800 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 경방, 정지석 사외이사 신규 선임[e공시 눈에 띄네]코스피-15일경방, 투자 수익 창출 목적 한진 주식 취득 예정 close 타임스퀘어가 바디&홈웨어 브랜드 '준앤줄라이'와 키즈 SPA브랜드 '스파오키즈' 신규 매장을 오픈했다고 3일 밝혔다.

타임스퀘어 2층에 문을 연 준앤줄라이에선 컴포트 브라의 대명사 '감탄브라', 프랑스 엘레강스 '메종르자비'와 '엘라코닉', 카카오프렌즈와 콜라보한 '키스리퍼블릭', 엣지 있는 '미싱도로시', 스웨덴 감성의 홈웨어 '아쿠아리모네', 월드브랜드 'GAP' 등 유명 브랜드 제품을 한 자리에서 확인할 수 있다. 전세계 1위 푸시업브라 '원더브라'도 입점했다.

신규 오픈을 기념해 4일까지 10% 추가할인 프로모션(일부품목 제외)을 진행하고, 5만·7만·10만원 이상 구매 시에는 팬티·세탁망·GAP 티셔츠 등을 한정 수량 증정한다.

지하 2층에 자리한 키즈 SPA 브랜드 스파오키즈에선 오픈 기념으로 4일까지 전 상품 20% 할인을 진행하고 파자마, 실내복, 덤블류는 1+1 상품을, 3만·7만원 이상 구매 시엔 양말·에코백 등을 증정한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr