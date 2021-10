<직제 신설> ▶미래전략위원회 ▶법무실 ▶경영지원실 미래전략부

<입사 및 보임> ▶미래전략위원회 위원장 우병현 ▶법무실장 강윤구 ▶경영지원실 미래전략부장 정용우 ▶비서실 차장 이규석

< 이동(전보)> ▶편집국 건설부동산부 기자 김민영

심나영 기자 sny@asiae.co.kr