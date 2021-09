[아시아경제 이정윤 기자] 학원 강사를 스토킹하고 사무실에도 무단 침입한 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

30일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 건조물침입 등의 혐의로 A씨(26)를 불구속 입건해 조사하고 있다.

A씨는 전날 오후 9시께 강남구 논현동에 있는 피해자의 사무실에 무단 침입한 혐의를 받는다. 피해 강사는 수개월 간 A씨로부터 스토킹 피해를 봤다며 경찰 신고만 6차례 한 것으로 전해졌다.

A씨는 이달에만 2차례 범칙금 통고 처분을 받았고, 지난 8일에는 건조물 침입 혐의로 현행범 체포되기도 했다.

