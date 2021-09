홍준표 “특검 반대하는 사람이 대장동 주범” … 대구 칠성시장서 여권 직격, 윤석열 견제

윤 후보 부친 집 매매에 “이상한 부동산 거래”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 홍준표 의원이 30일 대구를 찾아 대장동 개발비리 의혹에 관해 “특검을 반대하는 사람이 비리의 주범이라고 보면 될 것”이라고 소리를 높였다.

민주당과 이재명 후보 측이 ‘국민의힘 게이트’라고 역공하면서도 특검 도입에 반대하는 양상을 보이는 데 직격한 것이다.

국민의힘 대선 경선을 치르고 있는 홍 예비후보는 이날 대구 칠성시장에서 “자기가 비리 주범이 아니라면 특검을 반대할 필요가 없다”고 민주당을 압박했다.

홍 후보는 또 윤석열 예비후보의 부친이 화천대유자산관리의 대주주인 김만배 씨의 누나에게 주택을 팔았다는 점에 관해서는 “이상한 부동산 거래”라고 지적했다.

이재명 여권 후보를 저격하면서 동시에 당내 경선 경쟁자인 윤 후보를 견제한 것이다.

홍 후보는 “전·현직 검찰 주요 인사들이 소위 방패막이로 화천대유에 영입됐다. 그런데 현직 검찰총장에게 손을 뻗치지 않았겠느냐”고 반문하며 “그래서 지난번 토론 때 검찰총장 시절 보고받은 게 있느냐고 물었고, 바로 이상한 거래가 터졌다”고 했다.

홍 후보는 민주당의 역공에 대해 “비리 주범은 그걸 설계하고 만든 이재명인데, 거기에 곽상도 의원이 연루되고, 또 우리 당 대선후보 중 한 사람이 이상한 부동산 거래에 관련되니까 마치 국민의힘 비리인 양 알려지고 있는 것은 유감”이라고 말했다.

그러면서 “(곽상도 의원) 탈당은 했지만, 탈당으로 끝날 사안은 아니고 특검을 통해 조사해야 한다”고 강조했다.

홍 후보는 “지금 상황을 보면 ‘이재명 게이트’에서 ‘법조 게이트’로 넘어갔고, 더 나아가선 여야가 함께 국민의 피를 빠는 거머리떼일 수도 있다”며 “제가 대통령이 되면 여야를 가리지 않고 모두 잡아넣도록 하겠다. 누가 관련되더라도 절대 용서되지 않는 사건”이라는 입장을 내놨다.

홍 후보는 이날 전국에서 유일하게 개고기를 판매하는 것으로 알려진 칠성시장을 찾아 “개가 자식처럼 반려견이 된 시대가 됐는데 이제는 식용하는 것이 부적절한 것 아닌가 싶다. 생계 대책은 다른 것으로 업종 전환을 하면 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr