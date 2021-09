한국조선해양, 대우조선 인수 마감 12월 31일로 연장

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 8,000 등락률 +7.44% 거래량 1,696,886 전일가 107,500 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 현대건설기계, 기업은행과 협력사 스마트공장 구축 지원 맞손게임 '대장주' 자리 굳히기 나선 크래프톤1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다 close 그룹의 중간지주사인 한국조선해양은 한국산업은행과 대우조선해양의 주식 인수 관련 현물출자 및 투자 계약 기한을 12월 31일로 연장했다고 30일 공시했다.

한국조선해양은 산은과 대우조선 인수 계약을 체결하면서 대우조선에 추가 자금이 필요할 경우 최대 1조원을 지원할 의무가 있다. 그러나 이를 위해서는 선행 조건인 두 가지를 모두 만족해야 한다.

선행 조건 중 하나는 국내외 기업결합 승인을 모두 취득하는 것이고, 다른 하나는 현대중공업과 대우조선에 부정적인 영향(이슈)가 발생하지 않아야 한다.

현재 한국조선해양은 6개국 가운데 유럽연합(EU), 일본, 한국 당국의 기업결합 승인을 기다리고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr