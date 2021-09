[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 해외취업을 희망하는 학생들을 위한 맞춤형 해외취업 프로그램 ‘국가별·직무별 해외취업설명회’를 비대면 온라인 방식으로 진행했다고 30일 밝혔다.

이번 프로그램은 호텔·관광, 전기·전자, IT로 나눠 분야별 해외취업 트렌드, 취업 적합 국가, 해외취업 준비사항과 전략, 취업 관련 사이트와 지원 제도를 안내했다.

안민주 대학일자리센터장은 “위드 코로나를 앞둔 상황에서 맞춤형 해외취업 준비와 전략이 중요해지고 있다”며 “보다 적극적인 해외취업 지원 프로그램을 운영할 것”이라고 말했다.

