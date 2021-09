마켓컬리 "캠핑 용품 인기…내달 14일까지 최대 25% 할인"

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 올해 1~9월 캠핑 관련 상품 판매량이 직전 동기간 대비 307% 증가했다고 30일 밝혔다.

코로나19로 캠핑 인구가 700만명에 달하고 지난해 캠핑 관련용품 매출이 4조원으로 집계되는 등 캠핑 시장이 급성장하고 있다. 마켓컬리는 "코로나19가 막 시작된 지난 해에는 캠핑용 식품 판매량이 높았던 반면, 올해는 캠핑용품의 성장세가 두드러졌다"며 "지난해에는 캠핑을 시작하는 사람들이 간편한 캠핑을 위해 편하고 쉽게 먹을 수 있는 캠핑 요리를 구매했다면, 올해는 본격적인 캠핑에 나서면서 용품을 장만하는 것으로 판단하고 관련상품의 판매를 확대했다"고 말했다.

가장 높은 판매량을 보인 상품은 요리에 필요한 그릴과 스토브다. 지난해엔 사용 후 폐기가 쉬운 일회용 그릴이 판매량의 대부분을 차지했으나 올해는 휴대용 가스 그릴과 레인지, 스토브 등의 판매량이 전체 휴대용 가열기구 판매량의 70% 이상을 차지했다. 마켓컬리는 캠핑을 자주 즐기는 사람들이 늘면서 가성비가 좋은 휴대용 가열기구를 구비하는 것으로 분석했다. 이외에도 캠핑용 랜턴, 캠핑용 체어 등이 순위에 오르는 등 인기를 끌었다. 마켓컬리는 올해 텐트, 침낭, 야전침대, 테이블, 조리 도구 등 캠핑 관련 상품 약 200여종을 새로 선보였다.

캠핑 요리 판매량도 지난해 같은 기간 대비 60% 증가했다. 지난해에는 백립, 킬바사 소시지, 춘천 닭갈비 등 양념을 따로 하지 않고도 가열만 하면 바로 즐길 수 있는 간편식 상품이 높은 판매량을 보인 반면 올해는 소갈비 뼈에 통째로 붙은 꽃등심 부위인 토마호크, 양갈비 프렌치 랙 등 평소에 즐길 수 없었던 육류를 캠핑용 바비큐 재료로 이용하며 판매량이 증가했다. 파닭꼬치, 닭염통꼬치 등 다양한 꼬치 상품의 판매량은 313% 증가했으며 어묵탕, 해물탕 등 캠핑에서 즐기기 좋은 탕 종류 상품도 156% 판매량이 늘었다. 캠핑용 간식으로 좋은 감자와 고구마를 하나의 박스에 담아 사용 후 쓰레기통으로 활용할 수 있는 캠핑용 감자&고구마 1.6kg 상품도 좋은 반응을 얻고 있다.

마켓컬리는 캠핑상품에 인기에 따라 30일부터 10월14일까지 2주간 380여개 캠핑 상품 및 요리를 최대 25% 할인 판매하는 가을 캠핑대전 기획전을 연다. 캠핑 레벨(초보, 마스터)과 스타일(음식, 감성, 휴식), 요리 방법(간편식, 직접 요리)에 따라 다양한 캠핑 용품 및 요리를 추천해 고객들이 취향에 따라 선택할 수 있도록 했다.

