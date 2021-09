[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

(10월 5일 자)

◇(임용) 별정직 기관장

▷광주광역본부 본부장 김무영

◇(전보) 실장급(1급)

▷경기지역본부 본부장 고광재

▷전북지역본부 본부장 송효근

▷부산광역본부 교육센터소장 배영복

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr