30일 정시아는 자신의 인스타그램에 "대기실에서~ 불좀 켜고 찍을걸.."이라며 사진을 업로드 했다.

그는 촬영을 위해 풀 세팅을 마친 상태로 대기실에서 포즈를 취하고 있다. 40대라고는 믿기지 않는 미모가 시선을 사로잡는다.

정시아는 지난 2009년 배우 백윤식의 아들이자 배우인 백도빈과 결혼해 슬하에 아들 준우, 딸 서우 남매를 두고 있다.

