계명대 동산의료원, 덴마크 사절단과 '스마트 병원' 워크숍 열어

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 계명대 동산의료원은 지난 28일 동산병원 국제회의실에서 주한덴마크대사관과 양국의 스마트 병원 의료기술 협력을 도모하는 '2021 HEALTH-TECH' 워크숍을 개최했다.

30일 동산의료원에 따르면 이번 워크숍은 보건복지부의 '스마트 병원' 시범 운영 사업에 선정된 동산의료원과 덴마크 정부의 지난 4월 MOU 체결에 따라 이뤄졌다. 덴마크 정부의 '슈퍼 병원'(Super Hospital) 프로젝트 및 의료기술 기업을 소개하는 자리로 마련됐다.

워크숍에는 신일희 계명대 총장을 비롯해 이세엽 동산의료원장, 황재석 동산병원장과 아이너 옌센 주한덴마크대사 등이 참석했다.

아이너 옌센 주한덴마크 대사는 "한국은 스마트 병원 사업 추진에 높은 열망을 가지고 있고 뛰어난 역량을 보유한 국가” 라며 “양국이 협력해 성공적인 결과를 이뤄낼 수 있길 기대한다"고 말했다.

이날 에릭 질링 보건의료정책단 부단장은 덴마크 현지에서 보내온 영상을 통해 ‘슈퍼 병원 프로젝트’에 대한 상세한 설명과 덴마크가 추진 중인 보건 의료 사안에 대해 소개했다. 또, 덴마크 현지 기업들과 온라인 화상회의를 통해 헬스케어 개발 등에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

이세엽 계명대 동산의료원장은 폐회사에서 "계명대 동산의료원은 덴마크 슈퍼 병원 프로젝트와 헬스케어 업체들과의 지속적인 정보교류를 통해 의학발전에 기여하고, 환자 중심의 스마트병원으로 한층 더 발전해 나가겠다"고 말했다.

한편, 옌센 대사를 비롯한 덴마크사절단은 스마트 병원과 원격의료 분야 내 양국 협력 증대를 위해 27일 한국을 방문했으며 계명대 동산병원 약제센터 등을 둘러보고 약제이송 스마트 자율주행로봇과 TLA(검사실자동화시스템) 등 계명대 동산병원의 스마트 병원 시스템을 둘러봤다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr