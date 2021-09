[아시아경제 이선애 기자] 씨아이에스는 미국의 한 기업과 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다.

회사 측은 “고객사의 비밀유지 요청에 따라 기업명과 금액 등은 2023년 3월까지 공시를 유보한다”고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr