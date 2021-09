박범계 법무장관 "대장동 의혹 전담 수사팀이 친정부? 당치 않은 이야기"

[아시아경제 김형민 기자] 박범계 법무부 장관이 이른바 '대장동 개발특혜' 의혹을 수사하는 서울중앙지검 전담 수사팀의 편향성 우려에 대해 "당치 않은 이야기"라고 말했다.

박 장관은 30일 오전 과천 정부종합청사로 출근하며 "그러면 사건이 부산지검으로 가야 하냐"고 반문하며 수사가 제치됐다는 문제 제기에 대해서도 "동의할 수 없다"고 했다.

이어 그는 "고발장이 접수돼 배당된 뒤 압수수색까지 거의 3~4일이 됐다. 적어도 중앙지검을 기준으로 할 때는 주변 지적들을 동의할 수 없다"고 덧붙였다.

서울중앙지검은 전날 대장동 의혹을 전담해서 수사할 팀을 구성해 강제수사에 나섰다. 검사 16명 가량이 투입됐다. 김태훈 서울중앙지검 4차장검사가 진두지휘하기로 했다. 일각에선 김 검사가 추미애 법무부 장관 시절 법무부 검찰과장으로 일하면서 윤석열 전 검찰총장의 징계에 대한 실무를 맡는 등 친정부 성향이라는 점을 지목하며 대장동 의혹 수사를 맡기기엔 적절치 않다는 우려가 나오고 있다.

한편 박 장관은 해당 의혹을 특별검사에게 맡겨 해결해야 한다는 정치권의 주장에 대해 "그것은 여의도에서 해결해야 할 문제"라며 "지금은 수사를 해야 하지 않겠나"라고 했다.

