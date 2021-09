日 8월 산업생산 전월대비 3.2%↓…전망치 -0.5% (상보)

"산업생산 전망, '횡보'로 하향"

[아시아경제 김수환 기자] 일본의 8월 산업생산이 전월대비 3.2% 떨어졌다. 반도체 공급난이 이어지며 일본내 자동차 및 전자기계 생산이 급감한 것이 주요 원인으로 분석된다.

30일 일본 경제산업성은 지난 8월 일본의 산업생산이 전월보다 3.2% 하락했다고 발표했다. 이는 시장 예상치 0.5% 하락보다 더 크게 떨어진 수치다.

이는 2개월 연속 전월대비 하락한 수치다.

구체적으로, 자동차 생산이 전월대비 15.2% 급감하며 산업생산 위축을 주도했다.

최근 동남아 지역에서 델타 변이가 급속도로 확산하며 원자재 조달이 더 어려워진 점도 산업 생산 축소에 영향을 미쳤다.

경제산업성은 상승 전환할 것이라는 기존의 산업생산 전망을 하향, 횡보할 것으로 평가했다.

일본의 8월 소매판매는 전월대비 3.2% 하락해 전망치 1% 하락보다도 더 크게 떨어졌다.

