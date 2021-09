[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 30일 오전 정부서울청사에서 '제46차 비상경제중앙대책본부 회의'를 열고 "집합금지·제한업종에 대한 손실보상작업과 관련해 '최대한 맞춤형·신속히·간편하게' 라는 모토 하에 다음 달 말부터 차질없이 지급되도록 준비할 것"이라고 밝혔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr